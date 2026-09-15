Қасым-Жомарт Тоқаевты Сеулде салтанатты түрде қарсы алды
15 Қыркүйек 2026, 16:25
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15 Қыркүйек 2026, 16:2515 Қыркүйек 2026, 16:25
140Фото: Ақорда
Сеулге мемлекеттік сапармен барған Қазақстан Президентін Корея Республикасы Президентінің резиденциясында салтанатты түрде қарсы алды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ли Чжэ Мёң бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды.
Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды.
Мемлекет басшысы Құрметті қонақтар кітабына жазба қалдырды.
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