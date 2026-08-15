Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан Премьер-министрі Нарендра Модиді құттықтады
Президент Қазақстан мен Үндістан арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі тереңдетуге мол мүмкіндік бар екенін атап өтті.
15 Тамыз 2026, 10:01
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15 Тамыз 2026, 10:0115 Тамыз 2026, 10:01
75Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан Премьер-министрі Нарендра Модиді құттықтады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Мемлекет басшысы Үндістан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Премьер-министр Нарендра Модиге құттықтау жеделхатын жолдады.
Президент жеделхатында Үндістанның халықаралық қатынастардағы орны елеулі екенін, сондай-ақ үлкен экономикалық жетістікке жетіп, зор ғылыми-техникалық әлеуетке ие болып отырғанын атап өтті.
Сонымен қатар екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің қарқынды дамып келе жатқанын жоғары бағалап, түрлі салада өзара ықпалдастықты одан әрі тереңдетуге мол мүмкіндік бар екеніне назар аударды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Модидің жауапты қызметіне табыс, ал достас Үндістан халқына бақ-береке тіледі.
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