Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлыбританияның жаңа Премьер-министріне құттықтау жолдады
Мемлекет басшысы достас Біріккен Корольдік халқына бақ-береке тіледі.
27 Шілде 2026, 12:21
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27 Шілде 2026, 12:2127 Шілде 2026, 12:21
152Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемді Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің Премьер-министрі қызметіне кірісуімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Мемлекет басшысы құттықтау жеделхатында Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы қарым-қатынас деңгейі жоғары екенін атап өтіп, екі ел халықтарының мүддесі үшін саяси диалогты, сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі нығайту бағытында бірлесе жұмыс істеуге дайын екенін растады, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
Қасым-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемнің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, достас Біріккен Корольдік халқына бақ-береке тіледі.
Еске салайық, бұған дейін Ұлыбритания толықтай электронды визалар жүйесіне көшкені хабарланды.
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