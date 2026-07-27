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  • Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлыбританияның жаңа Премьер-министріне құттықтау жолдады

Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлыбританияның жаңа Премьер-министріне құттықтау жолдады

Мемлекет басшысы достас Біріккен Корольдік халқына бақ-береке тіледі.

27 Шілде 2026, 12:21
АВТОР
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Ақорда 27 Шілде 2026, 12:21
27 Шілде 2026, 12:21
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Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемді Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің Премьер-министрі қызметіне кірісуімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап. 
Мемлекет басшысы құттықтау жеделхатында Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы қарым-қатынас деңгейі жоғары екенін атап өтіп, екі ел халықтарының мүддесі үшін саяси диалогты, сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі нығайту бағытында бірлесе жұмыс істеуге дайын екенін растады, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 
Қасым-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемнің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, достас Біріккен Корольдік халқына бақ-береке тіледі.
 
Еске салайық, бұған дейін Ұлыбритания толықтай электронды визалар жүйесіне көшкені хабарланды

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