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  • Қасым-Жомарт Тоқаев министр Мұхтар Тілеубердіге сыртқы саясатты нығайтуды тапсырды

Қасым-Жомарт Тоқаев министр Мұхтар Тілеубердіге сыртқы саясатты нығайтуды тапсырды

Мемлекет басшысы Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердіні қабылдады

3 Қыркүйек 2026, 18:50
АВТОР
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Ақорда 3 Қыркүйек 2026, 18:50
3 Қыркүйек 2026, 18:50
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердіні қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Кездесуде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев министрліктің негізгі міндеттерін айқындап, Қазақстанның ұлттық мүдделерін дәйекті түрде ілгерілетуді, теңгерімді сыртқы саясатты нығайтуды және экономикалық дипломатияны дамытуды тапсырды.

Көпжақты ынтымақтастықты жандандыруға және шетелдегі Қазақстан азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі жұмыстың тиімділігін арттыруға ерекше назар аударылды.

Сондай-ақ Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін алдағы халықаралық іс-шаралардың кестесі қаралды.

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