Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Бүгiн, 08:39
200
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қазақстан халқының және өз атынан Президент Садыр Жапаров пен оның отандастарын Қырғызстанның Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Еліміз қазақ-қырғыз сан қырлы стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі тереңдетуге баса мән береді. Бірлескен күш-жігер арқылы ғасырлардан тамыр тартатын достық, тату көршілік және өзара қолдау рухындағы мемлекетаралық байланыстарды нығайтуда айтарлықтай нәтижеге қол жеткізетінімізге сенімім мол, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Шиеліде жаңа туған шақалақ Қызылордаға тікұшақпен жеткізілді
Келесі жаңалық
Бүгін – Қазақстанда Шахтерлер күні
Өзгелердің жаңалығы