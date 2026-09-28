Қасым-Жомарт Тоқаев Германияға ресми сапармен барды

Мемлекет басшысы Берлинде бизнес-форумға, ал Мюнхенде технологиялық бизнес-форумға қатысады.

28 Қыркүйек 2026, 21:03
АВТОР
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Ақорда 28 Қыркүйек 2026, 21:03
28 Қыркүйек 2026, 21:03
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Фото: Ақорда

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Германияға ресми сапармен барды. Сапар Германия Президенті Франк-Вальтер Штайнмайердің шақыруымен ұйымдастырылды.

Берлинде Мемлекет басшысының Германия Президенті Франк-Вальтер Штайнмайермен және Федералдық канцлер Фридрих Мерцпен келіссөздері жоспарланған. Тараптар Қазақстан мен Германия арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту перспективаларын талқылайды.

Сапар барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Мюнхен қаласына да барады. Сонымен қатар Германияның ірі компанияларының, қаржы және ғылыми институттарының жетекшілерімен, жоғары оқу орындарының ректорларымен кездесулер өткізеді.

Мемлекет басшысы Берлинде бизнес-форумға, ал Мюнхенде технологиялық бизнес-форумға қатысады.

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