Қасым-Жомарт Тоқаев Бразилия президентін құттықтады

7 Қыркүйек 2026, 18:40
АВТОР
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Ақорда 7 Қыркүйек 2026, 18:40
7 Қыркүйек 2026, 18:40
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силва мен оның отандастарын ұлттық мереке – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Президент Қазақстан Бразилиямен достық қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға баса мән беретінін атап өтті.

Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында екі елдің ынтымақтастығы халықтарымыздың игілігі жолында қарқынды түрде дами түсетініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силваның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Бразилия халқына бақ-береке тіледі.

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