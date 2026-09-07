Қасым-Жомарт Тоқаев Бразилия президентін құттықтады
7 Қыркүйек 2026, 18:40
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7 Қыркүйек 2026, 18:407 Қыркүйек 2026, 18:40
162Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силва мен оның отандастарын ұлттық мереке – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Президент Қазақстан Бразилиямен достық қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға баса мән беретінін атап өтті.
Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында екі елдің ынтымақтастығы халықтарымыздың игілігі жолында қарқынды түрде дами түсетініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силваның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Бразилия халқына бақ-береке тіледі.
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