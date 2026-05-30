Қаржылық пирамидалардан құтылудың жолы қандай?
Мемлекет қаржылық пирамидалармен күресте тек күмәнді схемаларды анықтап, олардың қызметін тоқтатумен шектелмей, ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық жауапкершілікті де жүйелі түрде күшейтіп отыр.
Қаржылық пирамидалар – Қазақстанның қаржы жүйесі мен қоғам қауіпсіздігіне әсер ететін күрделі әлеуметтік-экономикалық құбылыс. Соңғы жылдары мемлекет бұл бағытта жүйелі әрі көпқабатты саясат жүргізіп келеді. Дегенмен, цифрлық технологиялардың дамуы, әлеуметтік желілердің кең таралуы және халықтың қаржылық сауатының әркелкі деңгейі бұл мәселені әлі де өзекті етіп отыр.
Мемлекеттік үйлестіру және негізгі стратегия
Қазақстанда қаржылық пирамидалармен күрестің негізгі үйлестіруші органы – Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі. Бұл ведомство соңғы жылдары тек қылмыстық істерді тергеумен шектелмей, алдын алу, цифрлық мониторинг, блоктау және қоғамдық ақпараттандыру бағыттарын да күшейткен.
Агенттік деректеріне сәйкес, мемлекет стратегиясы үш негізгі бағытқа негізделеді: күмәнді қаржы схемаларын ерте анықтау, цифрлық платформалардағы заңсыз контентті бұғаттау және азаматтардың қаржылық сауатын арттыру. Бұл тәсіл пирамидалардың тек салдарымен емес, олардың пайда болу тетіктерімен күресуге мүмкіндік береді.
Яғни, мемлекет бір мезетте үш деңгейде жұмыс істейді: алдын алу, анықтау және жолын кесу. Бұл қаржылық алаяқтыққа қарсы күрестің кешенді моделін қалыптастырып отыр.
2025 жылғы статистика: күрестің ауқымы
2025 жылдың басынан бергі ресми деректер қаржылық пирамидаларға қарсы күрестің ауқымын айқын көрсетеді. Жыл ішінде:
- 36 қаржы пирамидасы жойылған;
- 86 мыңнан астам азамат алаяқтық схемаларға тартылған;
- 7 мыңнан астам сайт бұғатталған;
- Instagram және Telegram-да 43 заңсыз чат жабылған (276 мың қатысушы);
- 46 сотқа дейінгі тергеу аяқталып, 19 іс бойынша материалдар сотқа жолданған.
Бұл көрсеткіштер қаржылық пирамидалардың әлі де кең таралғанын және олардың негізгі жұмыс алаңы интернет кеңістігіне ауысқанын көрсетеді.
Қылмыстық жауапкершілік және залалды өтеу
Мемлекет қаржылық пирамидалармен күресте тек күмәнді схемаларды анықтап, олардың қызметін тоқтатумен шектелмей, ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық жауапкершілікті де жүйелі түрде күшейтіп отыр. Бұл бағытта құқық қорғау органдарының жұмысы тек реактивті сипатта емес, алдын ала талдау мен тәуекелдерді бағалауға негізделген кешенді модельге көшкен. 2025 жылғы ресми деректерге сәйкес, қазіргі уақытта жалпы көлемі шамамен 20 млрд теңгеге жуық қаржылық шығын келтіретін қылмыстық істер тергеліп жатыр. Бұл көрсеткіш қаржылық пирамидалардың ауқымы әлі де ірі деңгейде зиян келтіріп отырғанын және олардың экономикалық әсері елеулі екенін көрсетеді.
Жыл ішінде 57–68 қылмыстық іс аяқталып, олардың бір бөлігі сот қарауына жолданған. Бұл тергеу органдарының жұмыс қарқынының жоғарылағанын және қаржылық алаяқтық істерінің жүйелі түрде процессуалдық шешімге келіп жатқанын білдіреді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жәбірленушілерге 12–13 млрд теңгеден астам қаржы ішінара қайтарылған, бұл тек жазалау емес, сонымен қатар залалды өтеу тетіктерінің де іске қосылғанын көрсетеді.
Сонымен бірге, соңғы жылдары қаржылық пирамидаларды ұйымдастырған 200-ден астам тұлғаның сотталғаны тіркелген. Бұл дерек мемлекет саясатында жауапкершіліктің күшейгенін, қаржылық алаяқтықты тек әкімшілік деңгейде емес, қылмыстық құқық бұзушылық ретінде қатаң бағалау тәжірибесі қалыптасқанын айқындайды. Жалпы алғанда, мұндай көрсеткіштер Қазақстанда қаржылық пирамидаларға қарсы күрестің жазалау, алдын алу және залалды өтеу сияқты бірнеше бағытты қатар қамтитын кешенді жүйеге айналғанын дәлелдейді.
Цифрлық дәуір және жаңа алаяқтық модельдер
Қазіргі қаржылық пирамидалардың ең қауіпті ерекшелігі – олардың толықтай онлайн форматқа көшуі және цифрлық кеңістікте күрделі, көпқабатты жүйе ретінде жұмыс істеуі. Бұрын мұндай схемалар көбіне офлайн кеңселер арқылы, нақты мекенжайы бар құрылым ретінде әрекет етсе, бүгінде олар виртуалды ортада жасырынған, географиялық шектеуден толық дерлік босатылған желілерге айналған. Мұндай ұйымдар инвестициялық жоба ретінде маскировка жасап, сырт көзге заңды қаржы платформасы немесе халықаралық инвестициялық компания ретінде көрінеді. Сонымен қатар криптовалюта нарығы, «пассив табыс» және жоғары кірістілікке негізделген инвестициялық модельдер жиі қолданылады, бұл олардың тартымдылығын арттырып, азаматтардың сеніміне тез ие болуына мүмкіндік береді.
Әлеуметтік желілер мен мессенджерлер бұл схемалардың негізгі таралу арнасына айналған. Блогерлердің қатысуымен жасалатын жарнамалар, таргеттелген контент және рефералдық жүйелер арқылы жаңа қатысушыларды тарту – қазіргі пирамидалардың басты жұмыс тетіктерінің бірі. Бұған қоса, шетелдік серверлер мен офшорлық платформаларды пайдалану құқық қорғау органдарының оларды анықтау және бұғаттау процесін едәуір күрделендіреді.
Осыған байланысты 2025 жылы ғана ауқымды цифрлық тазарту жұмыстары жүргізілді: 14 мыңнан астам интернет-ресурс бұғатталып, жүздеген мың қолданушысы бар ірі чаттар мен қауымдастықтар жабылды. Бұл шаралар қаржылық пирамидалардың дәстүрлі «кеңсе моделі» кезеңінен толықтай цифрлық экожүйеге өткенін, яғни енді олар статикалық құрылым емес, жылдам бейімделетін және үнемі жаңарып отыратын желілік жүйеге айналғанын айқын көрсетеді.
Әлеуметтік факторлар: мәселенің түпкі себебі
Мемлекет қаншалықты қатаң құқықтық, институционалдық және цифрлық шаралар қолданса да, қаржылық пирамидалардың қоғамда қайта-қайта таралуына әлеуметтік факторлар айтарлықтай әсер етіп отыр. Сарапшылардың пікірінше, бұл құбылыстың түпкі себептері тек құқық бұзушылықтың ұйымдастырылуында емес, қоғамдағы экономикалық және психологиялық мінез-құлық үлгілерінде жатыр. Негізгі себептердің қатарында қаржылық сауаттың жеткіліксіздігі, инвестиция мен тәуекелді дұрыс бағалай алмау, «тез баю» психологиясының басым болуы, сондай-ақ тұрақты табыс көзін іздеген азаматтардың оңай уәделерге сенуі аталады. Бұған қоса, таныстар мен жақын орта арқылы қалыптасатын сенім факторы да ерекше рөл атқарады: көп жағдайда адамдар ресми деректерге емес, «танысым кіріп пайда тапты» деген әңгімелерге көбірек иек артады.
Кейінгі жылдары экономикалық қысым мен қосымша табыс іздеу қажеттілігі де бұл үрдісті күшейтіп отыр. Тұрмыстық шығындардың артуы, қаржылық тұрақсыздық немесе болашаққа қатысты белгісіздік азаматтарды жоғары табыс уәде ететін кез келген ұсынысқа сезімтал етеді. Осындай жағдайда инвестициялық шешімдер көбіне эмоцияға, әлеуметтік орта ықпалына немесе қысқа мерзімді пайдаға негізделіп қабылданады. Бұл өз кезегінде қаржылық пирамидалардың әлеуметтік базасын сақтап қана қоймай, олардың жаңа форматта, әсіресе цифрлық ортада қайта-қайта пайда болуына қолайлы жағдай қалыптастырады.
Цифрлық қауіптің жаңа кезеңі
Қазақстандағы қаржылық пирамидалармен күрес – тұрақты және үздіксіз процесс. 2025 жылғы деректер мемлекет тарапынан мыңдаған ресурстың бұғатталғанын, ондаған пирамиданың жойылғанын және жүз мыңдаған азаматтың қорғалғанын көрсетеді. Дегенмен, бұл құбылыстың онлайн ортаға бейімделуі күрестің әлі де жалғасатынын аңғартады.
Сарапшылар бір ортақ пікірге тоқтайды: қаржылық пирамидаларға қарсы ең тиімді құрал – тек құқық қорғау органдарының әрекеті емес, қоғамның қаржылық сауаты мен сыни ойлау мәдениеті. Мемлекет пен азаматтар бірлесе әрекет еткен жағдайда ғана бұл құбылыстың ықпалын жүйелі түрде азайтуға болады.
