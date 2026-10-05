Қарулы күштерде жаңа ауыс-түйіс: Омарбеков пен Хасенов жаңа қызметке тағайындалды
Мемлекет басшысының өкімімен Қарулы күштер мен қауіпсіздік құрылымдарында маңызды кадрлық шешімдер қабылданды. Толығырақ материалда.
Мемлекет басшысының өкімдерімен Қазақстанның қорғаныс және қауіпсіздік саласында бірқатар кадрлық өзгеріс жасалды. Айтқұрман Жоламанұлы Омарбеков Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы қызметіне тағайындалды. Ал Азамат Бақытжанұлы Хасенов Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы болып тағайындалды.
Айтқұрман Омарбеков жаңа қызметке келді
Мемлекет басшысының өкімімен Айтқұрман Жоламанұлы Омарбеков Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы болып тағайындалды. Осыған байланысты ол бұған дейін атқарған қызметінен босатылды.
Айтқұрман Омарбеков 1978 жылы Абай облысында дүниеге келген. Ол Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің Әскери университетін «Моральдық-психологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру» мамандығы бойынша және Еуразия гуманитарлық институтын «Құқықтану» мамандығы бойынша тәмамдаған.
Омарбеков 1997-2014 жылдары Қазақстан Республикасының Республикалық ұланында қызмет атқарған. 2014-2022 жылдары Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінде түрлі офицерлік және басшылық лауазымдарда жұмыс істеген.
2022 жылғы қаңтарда Мемлекет басшысының өкімімен ол Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштер қолбасшысының міндетін атқарушы болып тағайындалды. Сол жылдың ақпан айында осы қызметке тұрақты түрде тағайындалды.
Омарбековке 2022 жылғы 22 қазанда Мемлекеттік күзет қызметінің генерал-майоры арнаулы атағы берілді. Ол II дәрежелі «Айбын» орденімен, II және III дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін» медальдарымен, сондай-ақ бірқатар мерейтойлық медальдармен марапатталған.
2025 жылғы сәуірде Айтқұрман Омарбеков Сағадат Нұрмағамбетов атындағы І дәрежелі «Айбын» орденімен марапатталған.
Азамат Хасенов – Айрықша мақсаттағы күштердің жаңа қолбасшысы
Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Бақытжанұлы Хасенов Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы қызметіне тағайындалды.
Ашық ресми деректерде Азамат Хасеновтің Мемлекеттік күзет қызметі жүйесінде ұзақ жылдар қызмет атқарғаны көрсетіледі. 2009 жылғы Үкімет қаулысында ол Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметінің офицері ретінде аталған.
2022 жылғы Мемлекет басшысының мемлекеттік наградалар, жоғары әскери және арнаулы атақтар табыстау рәсіміне қатысты ресми ақпаратта Азамат Бақытжанұлы Хасенов Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің басқарма бастығы ретінде көрсетілген.
Қолда бар ресми ашық деректерде Хасеновтің туған жылы, туған жері және білімі туралы толық мәлімет жарияланбаған. Сондықтан бұл деректерге қатысты бейресми ақпарат материалға енгізілген жоқ.
Маңғыстаудағы қайғылы оқиғадан кейінгі тексеріс
Бұл кадрлық өзгерістер Қазақстан Қарулы Күштерінде Маңғыстау облысында болған қайғылы оқиғадан кейінгі кезеңге тұспа-тұс келіп отыр.
2026 жылғы қыркүйекте Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығулар өткізу барысында әскери қызметшілер қаза тапқан болатын. Осы оқиғаның себептерін тергеп-тексеру үшін Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің өкімімен арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Оның құрамына Қорғаныс министрі, Маңғыстау облысының әкімі, бірқатар министрліктердің басшылығы, Бас әскери прокурор және шекара қызметінің өкілдері кірді.
Оқиғаға байланысты 25 қыркүйекте Қазақстанда жалпыұлттық аза тұту жарияланды.
Үкіметтік комиссияның жұмысы аясында оқиғаның мән-жайы мен әскери қызметшілердің қаза болу себептері зерттеліп жатыр. Іздестіру-құтқару жұмыстары толық аяқталғаны да ресми түрде хабарланды.
Осылайша, соңғы кезеңде Қарулы Күштер мен қауіпсіздік құрылымдарында басшылық құрамға қатысты бірқатар кадрлық шешім қабылданды. Омарбековтің Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Бас штаб бастығы қызметіне келуі және Хасеновтің Мемлекеттік күзет қызметіндегі жаңа лауазымға тағайындалуы осы өзгерістердің қатарында.
Еске салсақ, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен 2026 жылғы 27 қыркүйекте Қорғаныс министрі Дәурен Қосанов қызметінен босатылды. Оның орнына жаңа Қорғаныс министрі болып Мемлекет басшысының Жарлығымен Айдос Сәкенұлы Мырзахметов тағайындалды.
Сондай-ақ, Президенттің өкімімен Қорғаныс министрлігінде лауазымды тұлғалар қызметінен босатылды. Үш жоғары лауазымды әскери қызметші орнын босатты.
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