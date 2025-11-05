Қардың салдары: Алматының бірнеше ауданында жарық өшті

Алматыда ауа райының қолайсыздығынан кейін бірқатар ауданда электр жарығы сөнді, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
“Алатау Жарық Компаниясы” АҚ-ның жарық өшіру картасындағы деректерге сәйкес, электр қуаты мына көшелерде уақытша тоқтатылған:
• Бостандық ауданы: сағат 06:40-та Тәуке хан, Жаңару, Ладушкин, Байқоңыр көшелерінің маңында, сондай-ақ Ерменсай, Бағанашыл және Асқартау шағынаудандарында жарық өшті.
• Әуезов ауданы: сағат 07:10-да Бауыржан Момышұлы көшесінен бастап “Арыстан” базарына дейінгі үйлер жарықсыз қалды.
• Алмалы ауданы: сағат 08:00-де Абай даңғылы маңында электр қуаты өшірілді.
• Наурызбай ауданы: сағат 09:20 және 09:30-да Жандосов, Алексей Хегай, Дәулеткерей, Айтматов және Қонаев көшелерінің бойындағы тұрғындар жарықсыз қалды.
Сонымен қатар қаланың басқа да кейбір бөліктерінде жарықтың өшуі бойынша жекелеген жағдайлар тіркелді.