Қарағандыда тарихи-өлкетану музейінің жаңартылған экспозициясы ашылды
Қарағанды облысының 90 жылдығын мерекелеу аясында Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің жаңа экспозициясының салтанатты ашылуы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға Қарағанды облысы әкімдігі аппаратының өкілдері, өңірлік басқарма басшылары, ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің өкілдері, Ұлттық музей мен облыстық музейлердің жетекшілері, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ғалымдары, танымал қоғам қайраткерлері және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты.
Жаңа экспозицияны ұсынудағы басты мақсат – Сарыарқаның тарихи-мәдени мұрасын сақтау және кеңінен таныстыру, ұрпақтар сабақтастығының маңызын көрсету, сондай-ақ өңірдің әлемдік тарихтағы орнын түсіндіру. Сонымен қатар Қарағанды облысының көне кезеңдерден бастап индустриялық қалыптасуы мен Тәуелсіз Қазақстан жылдарындағы даму жолын көрсету арқылы ұлттық сананы нығайту көзделген. Музейді қала қонақтары үшін тартымды нысанға айналдырып, оны облыстың туристік бағыттарына енгізу де жобаның негізгі міндеттерінің бірі болып отыр.
Жобаны Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мен Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейі ұйымдастырды.
Өңірдегі ең көне мәдени орталықтардың бірі саналатын музей ауқымды реэкспозициядан кейін келушілер үшін қайта ашылды. Жаңартылған экспозиция терең ғылыми зерттеулерге сүйеніп жасалып, заманауи мультимедиялық технологиялармен толықтырылған.
2025–2026 жылдары жүзеге асқан реэкспозиция соңғы 13 жылдағы ең ірі жаңғырту жобасы ретінде алғаш рет қолға алынған. Оның басты мақсаты – өңір тарихын бүгінгі ұрпаққа мазмұнды әрі терең жеткізіп, оған жаңа көзқарас қалыптастыру. Экспозициялық залдарда тақырыптық инсталляциялар, интерактивті аймақтар, мультимедиялық киоскілер, голограммалар мен проекциялық жүйелер орналастырылған. Келушілер сенсорлық экрандар арқылы архивтік құжаттармен танысып, сирек экспонаттар туралы кеңейтілген мәлімет ала алады.
Музей экспозициясы 13 залдан тұрады. Онда өңір тарихы көшпелі империялар дәуірінен бастап Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік кезеңіне дейінгі уақыт аралығын қамтиды. Көрмеде археологиялық олжаларға, қола және ерте темір дәуірінің жәдігерлеріне, қазақ халқының материалдық мәдениетіне, сондай-ақ Қарағанды қаласы мен облысының қалыптасу тарихына ерекше мән берілген.
