Қарағанды облысында "Жауынгерлік достастық – 2025" оқу-жаттығуы басталды

Қарағанды облысында ауқымды стратегиялық «Жауынгерлік достастық - 2025» оқу-жаттығуы жалауын көтерді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шараны Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары - Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштерінің бас қолбасшысы генерал-майор Қайрат Садықов салтанатты жағдайда ашты.
Әскери жаттығулар Сарышаған полигонында өтуде. Оған Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері мен Әскери-әуе күштерінің бөлімшелері тартылып отыр. Жаттығудың мақсаты – түрлі әскер түрлері арасындағы өзара іс-қимылды жетілдіру, шартты қарсыластың әуе шабуылдарын тойтару әрекеттерін пысықтау, сондай-ақ жеке құрамның жауынгерлік машығын арттыру.
Авиация мен әуе шабуылына қарсы қорғаныс бөлімшелерінің кешенді әрекеттері шынайы ұрыс жағдайына барынша жақын ортада ұйымдастырылады. Баршаңызға жүктелген міндеттерді сәтті орындап шығуды тілеймін, – деді оқу-жаттығуға қатысушыларға қарата сөйлеген сөзінде генерал-майор Қайрат Садықов.
Оқу-жаттығу аясында ұшқышсыз ұшу аппараттары, радиоэлектрондық күрес құралдары мен зениттік-зымыран кешендері қолданылатын түрлі тактикалық эпизодтар іске асырылады. Әуе шабуылына қарсы қорғаныс бригадаларының есептоптары зениттік зымырандарды іс жүзінде ұшырып көреді. Ұшу экипаждары әуе және жер үсті нысандарына авиациялық соққылар жасауды пысықтайды.
Осындай ауқымдағы жаттығулар Қазақстанның әуе кеңістігін қорғауға бағытталған міндеттерді орындауға дайындықты арттырып, еліміздің қорғаныс қабілетін нығайта түседі. Бұл – Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің әуе қорғанысы жүйесін жетілдіру жолындағы маңызды кезең болмақ.