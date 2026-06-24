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  • Қарағанды облысында жантүршігерлік апат: Көлікте қысылып қалған адам құтқарылды

Қарағанды облысында жантүршігерлік апат: Көлікте қысылып қалған адам құтқарылды

ТЖМ құтқарушылары жол-көлік оқиғасында зардап шеккен адамды көліктен шығарып алды.

Бүгiн 2026, 12:19
АВТОР
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видеодан скриншот Бүгiн 2026, 12:19
Бүгiн 2026, 12:19
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Фото: видеодан скриншот

Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданында, Атамекен ауылы маңындағы «Астана – Алматы» автожолында жеңіл көлік жолдан шығып кетті.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан бір адам қатты зақымданған көліктің ішінде қысылып қалып, өздігінен шыға алмады.

Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ қызметкерлері авариялық-құтқару құралының көмегімен зардап шеккен адамды көліктен шығарып алып, одан әрі ауруханаға жеткізу үшін жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырды, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін құтқарушылар көлікке қысылып қалған үш адамды аман алып қалды.

 

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