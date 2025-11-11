Қолайсыз ауа райына байланысты Қарағанды облысында көлік қозғалысы шектелді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясынан мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылғы 11 қараша, сағат 19:30-дан бастап Ақмола облысындағы ауа райының нашарлауына байланысты Қарағанды облысында республикалық маңызы бар «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 92164 шақырымдық учаскесінде (Ақмола облысының шекарасынан Теміртау ақы алу пунктіне дейін) жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына уақытша шектеу қойылды, - делінген хабарламада.
Жолды 12 қараша күні сағат 08:00-де ашу жоспарланып отыр.
Тәулік бойы қосымша ақпаратты 1403 байланыс орталығы арқылы алуға болады.