Қарағанды облысында басына кірпіш құлаған баланың жағдайы ауыр: Жаңа мәліметтер пайда болды
Кірпіші құлаған Мәдениет үйі ғимаратына соңғы рет төрт жыл бұрын жөндеу жүргізілген.
Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданындағы Мәдениет үйі ғимаратының қасбетінен қаптама кірпіш құлап, зардап шеккен үш жасар баланың жағдайы туралы жаңа мәліметтер пайда болды.
Баланың анасының айтуынша, оқиға кезінде әкесі ұлымен бірге ғимарат жанында серуендеп жүрген. Бәрі қас-қағым сәтте болған. Ер адам баланы ұстап үлгеріп, оны тағы бір соққыдан аман алып қалған. Әйелдің сөзінше, бала көп қан жоғалтқан. Ата-аналар болған жағдайға қаптаманың нашар бекітілуі себеп болғанына сенімді. Олар кінәлілерді тауып, жазалауды талап етті.
Біздің талабымыз – осы жұмысты сапасыз орындағандардың барлығын табу. Құлаған қаптаманың сынықтарын көргенімде, оларда не цемент, не көбік (пена), не бекіткіш болмады. Олардың жалпы қалай тұрғаны түсініксіз. Мен барлық ғимаратың тексерілуін қалаймын. Өйткені бұл шынымен де қауіпті, – дейді баланың анасы Сабина Қауапова.
Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы баланың жағдайын тұрақты ауыр деп бағалап отыр. Оған қажетті медициналық көмек көрсетілуде.
Мәдениет үйі ғимаратының маңында тіркелген оқиғаға байланысты алаңдаушылық білдіреміз. Оқиға салдарынан 2,5 жастағы бала зардап шекті. Қазіргі уақытта бүлдіршінге барлық қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Жағдайы бақылауда. Жергілікті атқарушы орган отбасы мүшелерімен байланыста, тиісті қолдау көрсетілетін болады. Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 306-бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде, - деп хабарлады Бұқар жырау ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Бұқар Жырау ауданының мәдениет басқармасы Мәдениет үйі ғимаратына соңғы рет төрт жыл бұрын жөндеу жүргізілгенін хабарлады. Алғашқы зақымданулар 2024 жылы-ақ анықталған.
2024 жылы бұл учаскеде ақаулар анықталды. Біз мердігерге хабарластық, ол бәрін түзеуге уәде бергенімен, келмеді. Кейінірек компанияның банкротқа ұшырағаны белгілі болды. Біз мәселені өз күшімізбен шешуді жоспарлап, мамандарды күтіп жүрдік, – деді аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Мейірлан Қали.
Еске салайық, бұған дейін Қарағанды облысында 3 жасар баланың үстіне ғимарат қасбеті құлап, оған шұғыл ота жасалғанын хабарладық.
