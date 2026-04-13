Қарағанды облысында 3 жасар баланың үстіне ғимарат қасбеті құлап, оған шұғыл ота жасалуда
Қарағанды облысында зардап шеккен бала жансақтау бөліміне түсті.
Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданы Ботақара кентінде 3 жасар баланың үстіне ғимараттың қасбеті құлаған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Белгілі болғандай, балаға Мәдениет үйінің қабырғасының бір бөлігі құлаған. Бала жансақтау бөліміне түсіп, оған шұғыл ота жасалуда.
Бұқар Жырау ауданында мәдениет нысаны қасбетінің бір бөлігі үш жасар баланың үстіне құлағаны туралы әлеуметтік желілерде тараған бейнематериал бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің «Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету» бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Зардап шеккен бала медициналық мекемеге жеткізіліп, дәрігерлердің бақылауында. Қазіргі уақытта оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Оқиғаның мән-жайын жан-жақты және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде, - деп хабарлады Қарағанды облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Астанадан қонаққа келген бала Қарағандыда терезеден құлап, ауруханаға түсті.
Сондай-ақ, былтыр қараша айында Астанада басына кондиционер құлаған 23 жастағы фельдшер қайтыс болды.
Ең оқылған:
- Түркия Нетаньяхуға және 36 израильдік шенеунікке қамауға алу ордерін берді
- Астанада көпқабатты үйден өрт шықты: Үш бала қаза тапты
- Астанадағы қайғылы сәттің куәгері: «Балалардың күлкісі естілетін қабырғаның арғы жағында өлім орнады»
- Астанадағы қайғылы өрт: Үш баланың өлімінен кейін қылмыстық іс қозғалды
- Иран келісімге келмесе, АҚШ қандай қадамға барады: Трамп мәлімдеме жасады