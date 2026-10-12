Қар жауып, көктайғақ болады: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді

13-15 қазанда еліміздің бірнеше өңірінде жаңбыр мен қар жауады. Синоптиктер қай аймақтарда көктайғақ күтілетінін және ауа температурасы қанша градусқа дейін төмендейтінін айтты.

12 Қазан 2026, 11:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pexels.com 12 Қазан 2026, 11:55
12 Қазан 2026, 11:55
116
Фото: pexels.com

Қазақстанда 13-15 қазан аралығында ауа райы құбылмалы болады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты елдің басым бөлігінде жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Ал 15 қазанда шығыс пен оңтүстік-шығыстың кей жерлерінде қатты жауын-шашын жауады. Бұл туралы «Қазгидромет» хабарлады.

Синоптиктердің болжамынша, 15 қазанда елдің шығысы мен солтүстігінде көктайғақ болуы мүмкін. Тек республиканың орталығы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Сонымен қатар, Қазақстанның барлық аумағында жел күшейіп, түнгі және таңғы уақытта тұман түседі. Елдің басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді.

Өңірлерде ауа температурасы қандай болады?

Солтүстік-батыста күндіз ауа температурасы +10…+22°C аралығында болады.

Солтүстікте түнде ауа температурасы -1…-6°C-қа дейін төмендейді. Күндіз +3…+13°C болады.

Орталықта түнгі температура -6…+3°C аралығында құбылады. Күндіз ауа +4…+15°C-қа дейін жылынады.

Шығыста түнде ауа температурасы -5…+5°C, күндіз -1…+9°C болады.

Оңтүстік-шығыста түнде ауа температурасы +5…+10°C аралығында сақталады. Таулы аудандарда -2…+3°C болуы мүмкін. Күндіз өңірде +10…+22°C, ал таулы аймақтарда +5…+10°C күтіледі.

Осылайша, алдағы үш күнде Қазақстанның бірқатар өңірінде жаңбыр мен қар жауып, жел күшейеді. Әсіресе шығыс пен солтүстікте көктайғақ қаупіне байланысты жол қозғалысы кезінде сақ болған жөн.

Ең оқылған:

Наверх