Жолдарда көктайғақ пен төменгі боранға байланысты сақтық қажет.
Бүгiн 2026, 04:27
41Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
«Қазгидромет» РМК бүгін, 7 наурызда бүкіл Қазақстан аумағында дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің болжамынша, елдің көптеген өңірлерінде қар, жаңбыр, тұман және көктайғақ күтіледі.
Астана: түнде аздаған қар, күндіз жаңбыр мен қар, боран, көктайғақ; оңтүстік-батыс желі 15-20 м/с.
Ақмола, Қарағанды, Ұлытау, Ақтөбе, Қостанай: қар, боран, көктайғақ, тұман; жел 15-25 м/с.
Жетісу, Алматы, Абай, Түркістан, Жамбыл, ШҚО: таулы және таулы-беткей аймақтарында тұман, көктайғақ; жел 15-20 м/с.
Маңғыстау, Атырау, Павлодар, БҚО, СҚО: тұман, аздаған қар немесе жаңбыр, көктайғақ; жел 15-28 м/с.
Жолдарда көктайғақ пен төменгі боранға байланысты сақтық қажет.
