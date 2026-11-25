Қар аралас жаңбыр мен көктайғақ: Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады?
2026 жылғы 26–28 қарашаға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамы.
Алдағы күндері Қазақстан аумағындағы ауа райына солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер әсер етеді.
Ел аумағының басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын күтіледі.
24 қарашада Қазақстанның солтүстік-батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысының жекелеген аудандарында қатты жауын-шашын болжанады. Республика бойынша тұман, көктайғақ құбылыстары және желдің күшеюі күтіледі.
Ауа температурасы төмендейді. 28 қарашада күндіз елдің батысында, солтүстік-батысында, солтүстігінде және орталығында ауа температурасы 0,-5°С, оңтүстік-батысында және шығысында 0,+5°С, Қазақстанның оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында +5+10°С, таулы аудандарда 0,-5°С болады.
Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады.
Сондай-ақ, қазақстандықтар желтоқсанда неше күн демалатыны хабарланды.
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