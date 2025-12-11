Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады

Бүгiн, 17:21
140
Бөлісу:
Ақорда
PHOTO
Фото: Ақорда

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Масуд Пезешкианның назарына Иран Ислам Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мұрағатынан алынған 27 қолжазбаның көшірмесі ұсынылды.

XVIII-XIX ғасырларда қазақ даласында болған қоғамдық-саяси оқиғаларға қатысты құнды деректерді қамтитын жәдігерлер алғаш рет көрсетіліп отыр.

Бұл құжаттар Қазақстан мен Иранның терең тарихи байланысын дәлелдей түседі.

Мемлекет басшысы қазақ тарихына қатысты деректермен бөліскені үшін Масуд Пезешкианға алғыс айтты.

Бұл – өте құнды сыйлық. Біз міндетті түрде қазақ қауымына бұл көрмені көрсетеміз, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кеңінен дәріптейміз. Бұрын білмеген тарихи деректер бар екен. Қазақ халқына пайдалы болады деп ойлаймын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

 

Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады
Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады
Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады
Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады
Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады
Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады
Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады
Президенттер Иран архивінен табылған қазақ тарихына қатысты көрмені тамашалады
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматы вокзалында ТЖ: 52 адам уланып, екі бала жансақтау бөлімінде жатыр
Келесі жаңалық
Балаева: Жоғары оқу орындары еңбек нарығына бейімделуі тиіс
Өзгелердің жаңалығы