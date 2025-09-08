Президент: ЖИ-ді қолдана алмайтын кәсіпкер табысты бизнес жасай алмайды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев агрохабтар мен логистика орталықтарын дамыту қажеттігіне назар аударды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында мәлімдеді.
Қазіргі таңда ең өзекті міндеттің бірі бұл – агрохабтар және логистика орталықтарын дамыту. Атап айтқанда, шетел инвесторларымен серіктестікті нығайту керек. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру қажет: отандық кәсіпкерлер қазіргі заман талабын дұрыс түсінбесе, яғни жасанды интеллектіні қалайша тиімді пайдалануға болатынын білмесе, табысты бизнес серіктестігін құра алмайтыны анық, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сонымен қоса мал шаруашылығы саласындағы агробизнесті қолдау қажеттігін айтты.
Министрлік мал шаруашылығы саласындағы агробизнесті қолдау жоспарын әзірлеп, нақты қаржыландыру шараларын бастауы керек. Басты мақсат – ішкі нарықты етпен толық қамтамасыз ету. Сонымен қатар осы саланың экспорттық әлеуетін күшейту, - деп атап өтті Мемлекет басшысы.
