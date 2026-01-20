Президент: Салық кодексі – өзгермейтін құжат емес

Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда жаңа инвестициялық цикл басталып, экономиканы дамытуға бағытталған тың шешімдер қабылданып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Экономика мен бизнес жаңа ережелерге көшіп жатыр. Үкімет пен жергілікті атқарушы органдар теңгерімді әрі нақты емес фискалдық транзитті қамтамасыз етуге міндетті. Жаңа Салық кодексін қолдануға қатысты қоғам тарапынан айтылып жатқан барлық орынды, конструктивті ұсыныстарды мұқият зерделеп, қажет болған жағдайда оған түзетулер енгізу керек. Түптеп келгенде, Салық кодексі – өзгермейтін қасиетті құжат емес. Ал қоғам трансформация кезеңінен өтіп жатқан шақта кері байланыстың белсенді арналары айрықша маңызды. Азаматтардың өтініштерімен жүйелі жұмыс жүргізу елдің нақты қажеттіліктерін түсінуге, халықтың көңіл күйін сезінуге және олардың үміт-тілектеріне дер кезінде жауап беруге мүмкіндік береді, - деді Мемлекет басшысы.
Президент кадрлық өзгертулер жасау керегін нұсқады.
Энергетика саласына да ұқсас сын-ескертпелер жетерлік. Сірә, бұл бағытта нақты шешімдер қабылдауға тура келетін сияқты. Біздің басты стратегиялық мақсатымыз – сапалы экономикалық өсімнен айырылып қалмау. Осы мақсатта инфляцияны төмендету бойынша жұмыс басталды, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Ол уақытылы ірі газ өңдеу жобаларын іске қосуға бақылауды күшейту қажет.
Мұнда декларация емес, нақты нәтижелер керек. Энергетикалық жүйенің сенімділігін қамтамасыз ету маңызды резерв, бірақ осы ресурстар толықтай пайдаланылмай отыр. Бұл маңызды салада жұмыстар өте баяу жүріп жатыр. Шұғыл түрде елдің гидропотенциалын нақты бағалау қажет, себебі бұрынғы деректер Кеңес дәуірінен қалды және ескірген. Бізде осы бағытта жұмыс істейтін ғалымдар мен академиктер бар ма? Неліктен олар әлі күнге дейін нақты гидропотенциал картасын бермеген? Қазақстанның су энергетикалық ресурстарының сенімді картасын дайындау керек. Уақыт күтпейді, осы айтылған құжаттарды әзірлеу гидроэнергетиканы жедел дамытуға негіз болуға тиіс, - дейді Мемлекет басшысы.