Президент Премьер-министрдің орынбасарларын тағайындады
Нұрлыбек Нәлібаев пен Қанат Бозымбаев бұрынғы лауазымына қайта тағайындалды
3 Қыркүйек 2026, 10:44
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3 Қыркүйек 2026, 10:443 Қыркүйек 2026, 10:44
215Фото: primeminister.kz
Мемлекет басшысының Жарлығымен Премьер-министрдің бірінші орынбасары мен орынбасары тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Президент Жарлығымен Нұрлыбек Машбекұлы Нәлібаев Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары лауазымына тағайындалды. Сонымен қатар Мемлекет басшысының Жарлығымен Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары лауазымына қайта тағайындалды, – делінген Ақорданың хабарламасында.
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