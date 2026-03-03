Тоқаев энергетика секторын жаңғыртуды жеделдетуді тапсырды
Отын-энергетика секторын одан әрі дамыту бойынша бірқатар тапсырма берді.
Мемлекет басшысы энергетика министрі Ерлан Ақкенженовті қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа еліміздегі отын-энергетика кешенінің жағдайы, негізгі жобаларды жүзеге асыру барысы және секторды одан әрі дамыту жоспары жөнінде есеп берілді.
Ерлан Ақкенженов мұнай саласында орнықты динамика сақталып тұрғанын айтты. Сондай-ақ, мұнай өңдеуді ұлғайту жоспарын баяндады.
Сол арқылы Шымкент мұнай өңдеу зауыты жылына – 6-дан 12 миллион тоннаға, Атырау мұнай өңдеу зауыты – 5,5-тен 6,7 миллион тоннаға және Павлодар мұнай-химия зауыты 5,5-тен 9 миллион тоннаға дейін өндірістік қуатын арттырады.
Сонымен қатар министр 2029 жылға дейін салынатын жаңа энергетикалық нысандар жайында мәлімет берді.
Биыл Алматы қаласында екінші жылу электр орталығының құрылысы аяқталады. Сондай-ақ, Қызылорда мен Түркістан облыстарында бу-газ қондырғылары базасында электр станциясы бой көтереді.
«Көмір өндіруді дамыту» ұлттық жобасының әзірлену барысы туралы ақпарат ұсынды.
Президент министрге отын-энергетика секторын одан әрі дамыту, соның ішінде мұнай-газ, мұнай-газ химиясы және электр энергиясы салаларында жоспарланған жобаларды уақтылы әрі сапалы жүзеге асыру бойынша бірқатар тапсырма берді.
өндірістік нысандардың тиімділігін арттыру үшін цифрлық шешімдер мен жасанды интеллект технологияларын белсенді түрде енгізу маңызды екеніне тоқталды.
