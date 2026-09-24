Президент Маңғыстауда қаза тапқан әскери қызметкерлердің туған-туыстарына көңіл айтты
Мемлекет басшысы Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты көңіл айтты.
Мемлекет басшысы Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты көңіл айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезіндегі қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына көңіл айтты. Мемлекет басшысы Үкіметтік комиссияға оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қажетті шаралар қабылдауды және қайтыс болған жандардың отбасына көмек көрсетуді тапсырды, - деп жазылған Ақорданың хабарламасында.
Айта кетейік, бұған дейін Каспийде оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кеткені хабарланды.
Бас прокуратура Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кету оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалып, жедел-тергеу тобы құрылғанын хабарлады.
Сондай-ақ, әскери қызметшілердің қазасына байланысты Үкіметтік комиссия құрылып, Бектенов шұғыл тапсырма берді.
Ең оқылған:
- «Бақыт ақшада емес»: Банкоматтан шыққан жазуы бар теңге талқыға түсті
- Несие төлей алмай жүргендерге жаңа мүмкіндік: Қазақстанда ереже өзгереді
- Шайдың құрамында бояғыш бар-жоғын қалай анықтауға болады?
- Қарағандыда көршісіне жала жапқан зейнеткерге жарты миллион теңге айыппұл салынды
- Семейде 19 жастағы студент қызды өлтіріп кетті: Күдікті ұсталды