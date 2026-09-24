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  • Президент Маңғыстауда қаза тапқан әскери қызметкерлердің туған-туыстарына көңіл айтты

Президент Маңғыстауда қаза тапқан әскери қызметкерлердің туған-туыстарына көңіл айтты

Мемлекет басшысы Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты көңіл айтты.

24 Қыркүйек 2026, 16:50
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 24 Қыркүйек 2026, 16:50
24 Қыркүйек 2026, 16:50
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Мемлекет басшысы Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты көңіл айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезіндегі қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына көңіл айтты. Мемлекет басшысы Үкіметтік комиссияға оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қажетті шаралар қабылдауды және қайтыс болған жандардың отбасына көмек көрсетуді тапсырды, - деп жазылған Ақорданың хабарламасында. 

Айта кетейік, бұған дейін Каспийде оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кеткені хабарланды. 

Бас прокуратура Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кету оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалып, жедел-тергеу тобы құрылғанын хабарлады. 

Сондай-ақ, әскери қызметшілердің қазасына байланысты Үкіметтік комиссия құрылып, Бектенов шұғыл тапсырма берді

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