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9 әскери қызметші суға батты: Қылмыстық іс қозғалып, жедел-тергеу тобы құрылды

24 Қыркүйек 2026, 14:20
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 24 Қыркүйек 2026, 14:20
24 Қыркүйек 2026, 14:20
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кету оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалып, жедел-тергеу тобы құрылды. 

Ақтау гарнизонында оқу-жаттығу барысында әскери қызметшілердің қаза болу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергелуде. Жедел-тергеу тобы құрылды. Оқиға орнында Ішкі істер министрлігінің, Төтенше жағдайлар министрлігінің және прокуратура органдарының қызметкерлері жұмыс жүргізуде, - деп хабарлады Бас прокуратураның баспасөз қызметі. 

Оқиғаның барлық мән-жайларын жан-жақты, толық әрі объективті анықтауға бағытталған тергеу әрекеттерінің кешені жүргізілуде. Қажетті сот сараптамалары тағайындалды.

Тергеу барысы ерекше бақылауға алынды.

Айта кетейік, бұған дейін Каспийде оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кеткені хабарланды. 

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