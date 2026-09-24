Каспийде оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кетті
Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кетті. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
24 қыркүйек күні Маңғыстау облысында Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әскери-теңіз күштерінің оқу-жаттығуы кезінде Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік міндеттерді орындау барысында ауа-райының күрт нашарлауы және желдің күшейуіне байланысты әскери қызметшілерді теңізге алып кеткенін ауыр күрсініспен хабарлаймыз, - деді Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі.
Алдын ала мәлімет бойынша теңізге 19 әскери қызметшіні алып кеткен.
Қазіргі уақытта оның 9-ы, өкінішке орай қайтыс болды. Үш әскери қызметші құтқарылды, олардың біреуі ауруханаға жатқызылды. Қалғандарын іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Оқиға орнына құтқару қызметтерінің күштері мен құралдары дереу жіберілді. Іздестіру-құтқару жұмыстарына Әскери-теңіз күштерінің, Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері, авиация және басқа да тиісті қызметтер жұмылдырылды, - деп жазылған хабардамада.
Оқиғаның барлық мән-жайын анықтау және іздестіру-құтқару жұмыстарын үйлестіру үшін оқиға орнына Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосановтың басшылығымен Қорғаныс министрлігінің комиссиясы шұғыл аттанды.
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі қаза болған әскери қызметшілердің туған-туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Қаза болғандардың отбасыларына қажетті барлық көмек пен қолдау көрсетіледі.
Іздестіру жұмыстарының барысы мен әскери қызметшілердің жағдайы туралы қосымша ақпарат деректер түсуіне және расталуына қарай беріледі.
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі тек ресми ақпаратқа сүйенуді сұрайды.
Ең оқылған:
- «Бақыт ақшада емес»: Банкоматтан шыққан жазуы бар теңге талқыға түсті
- Несие төлей алмай жүргендерге жаңа мүмкіндік: Қазақстанда ереже өзгереді
- Шайдың құрамында бояғыш бар-жоғын қалай анықтауға болады?
- Қарағандыда көршісіне жала жапқан зейнеткерге жарты миллион теңге айыппұл салынды
- Семейде 19 жастағы студент қызды өлтіріп кетті: Күдікті ұсталды