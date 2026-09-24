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  • Әскери қызметшілердің қазасына байланысты Үкіметтік комиссия құрылды: Бектенов шұғыл тапсырма берді

Әскери қызметшілердің қазасына байланысты Үкіметтік комиссия құрылды: Бектенов шұғыл тапсырма берді

Әскери оқу-жаттығу кезіндегі қайғылы жағдайдың себептері анықталады. Комиссия төрағасына оқиға орнына шұғыл бару тапсырылды.

24 Қыркүйек 2026, 15:13
АВТОР
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Үкіметтің баспасөз қызметі 24 Қыркүйек 2026, 15:13
24 Қыркүйек 2026, 15:13
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Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза болу себептерін тергеп-тексеру жөніндегі үкіметтік комиссия құрылды.

Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің өкімімен Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығулар өткізу барысында әскери қызметшілердің қаза болу себептерін тергеп-тексеру бойынша үкіметтік комиссия құрылды.

Комиссия құрамына қорғаныс министрі, Маңғыстау облысының әкімі, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, Төтенше жағдайлар, Денсаулық сақтау, Көлік министрліктерінің басшылығы, Бас әскери прокурор, сондай-ақ шекара қызметінің өкілдері кірді.

Премьер-министр Олжас Бектенов Комиссия төрағасы Қанат Бозымбаевқа оқиға орнына шұғыл барып, әскери қызметшілердің қаза болу себептерін тергеп-тексеруді қамтамасыз ету және қаза тапқандардың отбасыларына қажетті көмек көрсету шараларын қабылдауды тапсырды.

Айта кетейік, бұған дейін Каспийде оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кеткені хабарланды. 

Бас прокуратура Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші суға батып кету оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалып, жедел-тергеу тобы құрылғанын хабарлады. 

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