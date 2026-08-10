Президент кәсіби спортшы Шавкат Рахмоновқа көңіл айту жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы кәсіби спортшы, аралас жекпе-жек шебері Шавкат Рахмоновқа көңіл айту жеделхатын жолдады.
10 Тамыз 2026, 20:38
БӨЛІСУ
10 Тамыз 2026, 20:3810 Тамыз 2026, 20:38
517Фото: ©BAQ.KZ архиві
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев танымал спортшы Шавкат Рахмоновтың әкесі Бақтыбай Алпамысовтың дүниеден өтуіне байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтты.
– Бақтыбай Рахмонұлы мағыналы ғұмыр кешкен қадірлі жан болды. Нағыз отаншыл азамат ретінде ел мерейін үстем еткен, бүкіл қазақ жұртының мақтанышына айналған өзіңіздей жігерлі ұрпақ тәрбиелеп өсірді. Әкеңіздің иманы саламат, жаны жәннатта болсын! – делінген жеделхатта.
Ең оқылған:
- Қазақстанда кімдер зейнетке ерте шыға алады? – 2026 жылғы дерек жарияланды
- Қазақстанда +44°С-қа дейін аптап ыстық қайта күшейеді: Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады?
- Аптап ыстық және найзағай: Синоптиктер 17 облыста ескерту жариялады
- Атырауда тұрғындар күдіктінің ұсталуын адам ұрлау әрекеті деп ойлап қалған
- Мектеп оқушылары қашан және қанша күн демалады? – Оқу жылының жаңа кестесі жарияланды