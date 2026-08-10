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  • Президент кәсіби спортшы Шавкат Рахмоновқа көңіл айту жеделхатын жолдады

Президент кәсіби спортшы Шавкат Рахмоновқа көңіл айту жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы кәсіби спортшы, аралас жекпе-жек шебері Шавкат Рахмоновқа көңіл айту жеделхатын жолдады.

10 Тамыз 2026, 20:38
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 10 Тамыз 2026, 20:38
10 Тамыз 2026, 20:38
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев танымал спортшы Шавкат Рахмоновтың әкесі Бақтыбай Алпамысовтың дүниеден өтуіне байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтты.

– Бақтыбай Рахмонұлы мағыналы ғұмыр кешкен қадірлі жан болды. Нағыз отаншыл азамат ретінде ел мерейін үстем еткен, бүкіл қазақ жұртының мақтанышына айналған өзіңіздей жігерлі ұрпақ тәрбиелеп өсірді. Әкеңіздің иманы саламат, жаны жәннатта болсын! – делінген жеделхатта.

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