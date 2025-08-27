Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Президент Иордания Королін әуежайдан шығарып салды

Бүгiн, 18:02
184
Бөлісу:
Ақорданың баспасөз қызметі
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Президент Иордания Королі ІІ Абдалланы Астанадағы әуежайдан шығарып салды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Президент Иордания Королін әуежайдан шығарып салды

Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания Королі ІІ Абдалланы елорда әуежайынан шығарып салды, - делінген Ақорданың хабарламасында.

Президент Иордания Королін әуежайдан шығарып салды

Еске салсақ, 26 тамыз күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елорда әуежайында Қазақстанға ресми сапармен келген Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейнді қарсы алған болатын. Ал бүгін Мемлекет басшысы Ақордада Иордания Королін салтанатты түрде қарсы алды. Содан кейін өткен шағын құрамдағы кездесуде Тоқаев Қазақстан Иорданиямен өзара тиімді әріптестікті дамытуға үлкен мән беретінін айтты.

Қазақстан мен Иордания қай салада бірлесе жұмыс істейтіні белгілі болды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстанда "Кітап оқитын ұлт" жобасы басталды
Келесі жаңалық
Татарстан астанасында "Хан Сұлтан. Алтын Орда" операсының премьерасы өтті
Өзгелердің жаңалығы