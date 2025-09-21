Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Президент Әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды құттықтады

Кеше, 16:09
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы грек-рим күресінен Әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Айдос Сұлтанғалиды Әлем чемпионатындағы жарқын жеңісімен құттықтаймын! Ол – грек-рим күресінен осы ғасырдағы тұңғыш жеңімпаз. Балуандарымыздың жеңісті жолды жалғастыра беруіне тілектеспін!, – деп жазды Президент Instagram парақшасында.

Еске салайық, Айдос Сұлтанғали грек-рим күресінен әлем чемпионы атанды. Спортшы Загребтегі Әлем чемпионатының финалында өзбек балуаны Алишер Ганиевті айқын басымдықпен жеңді.

