Польша шекарашылары жасырын туннель арқылы өткен мигранттарды ұстады

Жұма күні поляк шекарашылары Беларусь шекарасындағы орманда жасырылған туннель арқылы 180-нен астам мигранттың Польшаға өткенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бейсенбіде туннель табылғаннан кейін олардың шамамен 130-ы Польшада ұсталды, қалғандары әлі де қашып жүр деп хабарланды. Туннельдің биіктігі небәрі 1,5 метр, ағаш тіректер мен металл шыбықтармен жасалған, сондықтан адамдардың көпшілігі бүгілмей жүре алмайды.
Польша 2021 жылдан бастап Беларусь шекарасында көші-қон дағдарысына тап болып отыр. Варшава Минскі мен Мәскеуді елді тұрақсыздандыруға, Таяу Шығыс пен Африкадан келген мигранттарды шекарадан өтуге жол ашты деп айыптады. Беларусь пен Ресей бұл айыптауларды бірнеше рет жоққа шығарды.
Шекарашылар бұл туннельді биыл табылған төртінші туннель екенін айтады. Сонымен қатар, мигранттарды алып кетуге келген 69 жастағы поляк пен 49 жастағы литвалық ұсталған.
Туннель Беларусь жағында шекара қоршауынан шамамен 50 метр, ал Польша жағындағы тосқауылдан шамамен 10 метр қашықтықта орналасқан. Жоғалған мигранттарды іздеуге армия мен полиция жұмылдырылды.
Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылы Польша 180 км шекара қоршауының құрылысын бастаған болатын.