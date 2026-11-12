Петропавлда жаңа медициналық жедел жәрдем стансасын салуға 5,9 млрд теңге бөлінді
Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласында жедел және шұғыл медициналық жәрдем стансасының жаңа ғимараты салынады. Бұл мақсатқа Инфрақұрылымды дамыту қорынан 5,9 млрд теңге бөлінді. Оның ішінде медициналық жабдықтар сатып алуға шамамен 800 млн теңге қарастырылған. Жоба Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері» атты Қазақстан халқына Жолдауында берген өңірлерде денсаулық сақтау нысандарын салу және жаңғырту жөніндегі тапсырмаларын орындау аясында жүзеге асырылуда.
Қазіргі уақытта облыстық жедел медициналық жәрдем стансасы қаладағы 22 бригаданың және ауылдық жерлердегі 14 бөлімшенің жұмысын үйлестіреді. Олар 510 мыңнан астам тұрғынға медициналық қызмет көрсетеді. Әр бригада тәулігіне орта есеппен 16 шақыртуға шығады. Жыл сайынғы шақыртулар саны 100 мыңнан асады.
Жалпы аумағы 1,5 гектар болатын кешеннің құрамына төрт қабатты негізгі ғимарат, цифрлық диспетчер қызметі, симуляциялық орталық, 20 санитариялық автокөлікке арналған жылы гараж, көлік жуу орны мен жөндеу шеберханасы кіреді. Құрылыс жұмыстарын 2027 жылғы желтоқсанда аяқтау жоспарланған.
Жаңа ғимаратта арнайы техниканы, медициналық құралдар мен дәрілік заттарды да сақтауға арналған үй-жайлар қарастырылатын болады. Стансаны «суық тізбекті» ұстап тұруға арналған жабдықтармен жарақтандыруға ерекше назар аударылмақ, бұл препараттарды сақтауға қажетті температураны қамтамасыз етуге және олардың сапасы мен тиімділігін сақтауға мүмкіндік береді.
Жаңа жедел жәрдем стансасының құрылысын салу шұғыл шақыртуларға бару уақытын қысқартып, өңір тұрғындарына медициналық қызмет көрсету жеделдігін арттыра түспек. Заманауи цифрлық диспетчерлік бөлме қоңырауларды өңдеуді жеделдетуге, олардың басымдығын дәл айқындауға және медициналық бригадаларды жедел бағыттауға мүмкіндік береді. Жаңа ғимаратта қызметкерлер үшін қолайлы жағдайлар, медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыру үшін симуляциялық орталық және санитарлық көліктің сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жылы гараж қарастырылған.
Қазақстанда халыққа медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасуда. Биыл Қазақстанда 50-ге жуық денсаулық сақтау нысанын салуға 108 млрд теңге бөлінген. Өңірлерде ірі нысандар қарқынды салынуда, олардың ішінде Қызылорда мен Өскемендегі 300 төсектік көпсалалы ауруханалар, Атырау облысындағы емханалар, сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облысы Бескөл ауылындағы және Талдықорғандағы амбулаториялық кешендер бар. Өскемен қаласында заманауи Гематология орталығы пайдалануға берілді.
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