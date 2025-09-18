Петропавлда үш жасар бала 5-қабаттан құлап кетті

Петропавлда бесінші қабаттан құлаған бала аман қалды. Бірақ жағдайы ауыр, қазір облыстық балалар ауруханасында жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Kazinform жазды.
Оқиға 17 қыркүйекте болған. Бір сәт ересектердің бақылауынсыз қалған бала терезеден абайсызда құлап кеткен.
Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, қазір осы дерекке қатысты тексеріс жүргізіліп жатыр.
Баланы жалғыз өзін қараусыз қалдыруға болмайды. Пәтерде қауіпсіз жағдай жасап, терезелерге үйді желдетуге арналған арнайы бекіткіштер орнату қажет, - деп еске салды тәртіп сақшылары.