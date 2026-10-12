Петропавлда құтқарушылар жанып жатқан үйден бір адамды аман алып шықты
Алдын ала мәлімет бойынша, өрттің шығуына сөндірілмеген темекі тұқылы себеп болуы мүмкін.
12 Қазан 2026, 23:27
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12 Қазан 2026, 23:2712 Қазан 2026, 23:27
168Фото: Скриншот
Петропавл қаласындағы Халтурин көшесінде орналасқан жеке тұрғын үйден өрт шыққаны туралы «112» пультіне хабарлама түсті.
Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ бөлімшелері өртті сөндіруге кірісті. Жұмыс барысында құтқарушылар қауіп-қатерге тап болған адамды анықтап, оны жанып жатқан үйден аман алып шықты.
Өрт толық сөндірілді. Алдын ала мәлімет бойынша, өрттің шығуына сөндірілмеген темекі тұқылы себеп болуы мүмкін.
ТЖМ азаматтарды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға, сөндірілмеген темекіні қараусыз қалдырмауға шақырады.
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