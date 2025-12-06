Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Петропавлда екі жұмысшы биіктен құлап, біреуі көз жұмды

Бүгiн, 09:51
114
pixabay.com
Фото: pixabay.com

 Петропавлда инженерлік жұмыстар кезінде көтергіш люлька үзіліп, соның салдарынан екі жұмысшы шамамен жеті метр биіктіктен құлап кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оқиға салдарынан жеке компанияның 35 жастағы инженері алған жарақаттарынан қаза тапты. Ал оның 31 жастағы әріптесі, "Қазақтелеком" қызметкері, ауыр жарақаттармен ауруханаға жеткізілді.

Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға бойынша еңбекті қорғау талаптарын бұзуға қатысты баппен сотқа дейінгі тергеу басталды. Ведомство қазіргі уақытта болған жайттың барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу шаралары жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.

