Перудің экс-президенті сыбайлас жемқорлық үшін 14 жылға сотталды

Перу соты елдің бұрынғы президенті Мартин Вискарраны сыбайлас жемқорлық үшін 14 жылға бас бостандығынан айырды. Сот оның қызметке кіріскенге дейін бірнеше жыл бұрын пара алғанын дәлелдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Үкімге сәйкес, Вискарра 2011 жылдан 2014 жылға дейін Оңтүстік Мокегуа аймағының губернаторы қызметін атқарып, қоғамдық жұмыстарға келісімшарттардың орнына құрылыс фирмаларынан 6 676 мың доллар пара алған.
2024 жылғы қазаннан бастап бүкіл сот процесі барысында Вискарра айыптауларды саяси қудалау деп жоққа шығарған.
Перу парламенті 2020 жылы 9 қарашада сыбайлас жемқорлыққа қатысты айыптаулар негізінде Вискарраға импичмент жариялаған. Мәселен, оған жергілікті аурухана мен басқа инфрақұрылым объектілерін салуға келісімшарттар жасау кезінде 630 мың доллардан астам пара алғаны айыпталды.
Бұған дейін, 2024 жылы 21 қыркүйекте Перудің бұрынғы президенті Алехандро Толедо Одебрехт компаниясынан 35 миллион доллар пара алғаны үшін 20,5 жылға бас бостандығынан айырылған. Компания сол кезде мұхитаралық тас жолдың екі учаскесін салуға тендер алған.