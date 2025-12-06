Перуде караоке-бар өртеніп, 10 адам қаза тапты

Перудің оңтүстік-шығысындағы барда өрт шығып, 10 адам қаза тауып, үшеуі жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
El Comercio газетінің хабарлауынша, қаза тапқандар сегіз ер адам және екі әйел, бірақ олардың кім екені әлі анықталған жоқ. Зардап шеккендер ауруханаға жатқызылды.
Пуно провинциясының Уанкана қаласындағы Жирон Лима көшесіндегі караоке-барда болған өртте 10 адам қаза тауып, үшеуі ауыр жарақат алды, - деп хабарлайды газет.
Газеттің хабарлауынша, оқиғаға газ баллонының жарылуы себеп болған. Жалын ғимаратты толығымен дерлік қиратып, бірнеше секунд ішінде таралып, қатысушылар арасында үрей тудырған.
Газет қалада өрт сөндірушілердің болмауы жағдайды күрделендіргенін қосты. Көршілер мен өтіп бара жатқандар шелектер мен өрт сөндіргіштермен өртті тоқтатуға тырысты, кейінірек көрші қаланың өрт сөндірушілері қосылды.