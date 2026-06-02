Павлодарлық құтқарушылар Ертістен ер мен әйелдің денесін алып шықты
Ведомствоның мәліметінше, екі жағдайда да қаза болғандардың денелерін оқиға куәгерлері тауып, кейін бұл туралы құтқару қызметтеріне хабарлаған.
Павлодар облысында су айдындары маңында жоғалған екі адамды іздеу жұмыстары аяқталды.
Павлодар облысы Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, 1 маусым күні Ертіс ауданында, Ертіс ауылы маңындағы Ертіс өзенінің бір саласының жағалауынан құтқарушылар 1990 жылы туған әйелдің мәйітін судан алып шықты. Әйел 18 мамыр күні белгісіз жағдайларда суға батып кеткен.
Сол күні Павлодар қаласында Ертіс өзенінен ТЖД жедел-құтқару жасағының қызметкерлері 1990 жылы туған, Ресей Федерациясының азаматы болған ер адамның мәйітін алып шықты. Алдын ала мәлімет бойынша, ол 28 мамыр күні суға түсіп, батып кеткен.
