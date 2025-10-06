Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Павлодар облысында жантүршігерлік апат: 4 жолаушы жарақаттанып, жүргізуші қаза тапты

Бүгiн, 11:23
видеодан скриншот
Фото: видеодан скриншот

Павлодлар облысында жантүршігерлік жол апаты болды. Көлікте болған 4 жолаушы жарақаттанып, жүргізуші қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Полиция жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғады.

Алдын ала мәліметтер бойынша, 5 қазан күні "Шарбақты – Сосновая" автожолының бойында, Орловка ауылынан шамамен 3 шақырым қашықтықта, Toyota Mark II маркалы автокөліктің жүргізушісі рөлді басқара алмай қалған. Салдарынан көлік жол жиегіне аударылып кеткен. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталатын болады, - деп хабарлады Павлодар облысының ПД баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Қостанайда жүргізуші көлігімен дүкенді соққан болатын. 

