Пәтерінен айырылған профессорға белгісіз жан 23 млн теңге көмек көрсетті

Жақында алаяқтардың құрбаны болып, пәтерінен айырылған профессор Кәкен Қамзинге белгісіз жан 23 миллион теңге көмек көрсетті. Бұл туралы профессор әлеуметтік желідегі парақшасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бір жарым ай бұрын баспанамнан айрылып қала жаздаған ауыр жағдай бастан өтті. Өкінішке қарай, алаяқтарға алданып, үйімді қайтарып алу үшін шілденің 5-інен бастап ел-жұрттан "жылу" жинауға мәжбүр болдым. Бұл мен үшін де, отбасым үшін де оңай шешім болмады. “Өлімнен ұят күшті” дейді. Бірақ сіздердің шынайы жанашырлықтарыңыз, қолдауларыңыз, жылы сөздеріңіз бізге үміт сыйлады. Аллаға мың да бір шүкір, бүгін сол "жылу" жинауды ресми түрде тоқтататынымды қуана хабарлаймын. Осылайша, жиналған қаражат 9 529 836 теңгеге жетті, - дейді Кәкен Қамзин.
Профессор жомарт жанның қолдауына ризашылығын білдірді. Мұндай қиын сәтте қазақ қоғамының бауырмалдығы мен бірлігін көргеніне де тоқталып, баршаға алғыс айтты.
Ал енді ең күтпеген әрі жүректі елжіреткен сәт, бүгін бір қайырымды азамат (аты-жөнін айтпауды сұрады) жетпей тұрған үлкен соманың барлығын (23 млн теңге) қолма-қол әкеліп берді. Бұл тек қаржылай көмек қана емес, бұл - сенімнің, бірліктің, мейірімнің нағыз көрінісі. Ол азаматқа Алла разы болсын! Отбасына, өзіне тек жақсылық тілеймін! Ризашылығымды білдіремін! Енді Алланың қалауымен сатып алушы отбасыға толық ақшасын табыстап, үйді өз атыма қайта рәсімдеуге кірісеміз. Мен осы жолда көмек көрсеткен, тілектес болған баршаңызға шын жүректен алғыс айтамын! Біреу жылы сөзін аямады, біреу қаржы аударды, бір бауырым келіп сұхбат алды, біреу дұға жасады, бәрінің орны бөлек. Бұл оқиға маған бір нәрсені анық дәлелдеді: қазақтың бауырмалдығы, бір-біріне деген жанашырлығы әлі де бар, жоғалған жоқ. Алла баршаңызға разы болсын!, - деген профессор қуанышын жасырмады.
Еске салайық, бұған дейін профессор Кәкен Қамзин пәтерінен қалай айырылғанын айтқан болатын.