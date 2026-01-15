Пашинян Арменияның ЕАЭО-дан шығып, ЕО-ға бет бұруы мүмкін екенін жоққа шығармады

Армения премьер-министрі Никол Пашинян егер Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО) мүшелік елдің Еуропалық одаққа (ЕО) кіруге ұмтылысымен үйлеспейтін болса, Армения бұл ұйымнан шығу туралы шешім қабылдауы мүмкін екенін мәлімдеді. Бұл туралы BAQ.KZ Интерфакс агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
Біз бір мезетте әрі ЕАЭО-ның, әрі ЕО-ның мүшесі бола алмайтынымызды түсінеміз. Иә, біз Еуропалық одаққа ұмтыламыз, — деді Пашинян АҚШ пен ЕО елдерінің елшілері қатысқан "Армения және әлем: тәуекелдер мен мүмкіндіктер тоғысында" атты пікірталаста.
Премьер-министрдің айтуынша, қазіргі таңда екі бағытта да — ЕАЭО-ға мүшелікті жалғастыру және ЕО жолымен ілгерілеу тұрғысынан — «қозғалыс аймағы» бар.
Бүгін біз осы аймақта тұрмыз. Біз ЕО жолымен келе жатқанымызды ашық мәлімдейміз. Алайда қазіргі таңда біз ЕАЭО мүшесіміз. Бұл кезеңде үйлеспеушілік жоқ дегенді білдіреді, — деп түсіндірді ол.
Пашинян Арменияның ЕАЭО-да еуропалық интеграция бағытымен үйлесімді болған уақытқа дейін қала беретінін атап өтті.
Бұл мүмкін болмай қалған сәтте — ал біз оның болатынын білеміз — біз азаматтармен бірге Армения халқының еркін таңдауынан туындайтын шешім қабылдаймыз. Бізде таңдау бар, демократия — біздің стратегиямыз. Ал демократиялық елдер демократиялық мемлекеттердің қатарында болуға ұмтылады, — деп атап өтті үкімет басшысы.
Осылайша, Пашинян Арменияның ЕАЭО-дағы қазіргі мүшелігін ЕО-ға бет бұрумен қатар алып жүру мүмкін екенін ашық айтты. Ал түпкілікті шешім ел азаматтарының демократиялық таңдауы арқылы айқындалмақ. Бұл қадам көршілермен экономикалық интеграция мен елдің еуропалық даму моделіне стратегиялық бағдарын тең ұстауға бағытталғанын көрсетеді.