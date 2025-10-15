Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Парламенттік жүйені жетілдіру: азаматтардың ұсынысы қалай жиналады

Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Жұмыс тобының алғашқы отырысында ел азаматтарының Парламенттік реформаны талқылауға қатысуы маңызды екенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин желідегі парақшасына жазды.

Президенттің тапсырмасы бойынша мемлекеттік e-Otinish платформасында және eGov сервисінде азаматтардың парламенттік жүйені жетілдіру жөніндегі ұсыныстарын жинау ұйымдастырылады. Олар «Парламенттік реформа» атты арнайы бөлімге ұсыныстарын жолдап, елдің саяси жүйесін жаңғыртуға үлес қоса алады.

Парламенттік реформаны мемлекет пен қоғам арасындағы ашық диалог арқылы жүзеге асыру Мемлекет басшысының «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының қағидаттарына толық сәйкес келеді, - делінген жазбада.

