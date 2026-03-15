Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Назым Қызайбай референдумда дауыс берді
Спортшы №168 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады.
Бүгін Алматыда өтіп жатқан республикалық референдум аясында қала тұрғындары сайлау учаскелеріне келіп, таңдау жасап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Солардың қатарында танымал спортшы, 2024 жылғы Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Назым Қызайбай да бар.
Белгілі қазақстандық боксшы Алматыдағы Алматылық автомобиль және сән индустриясы колледжінде орналасқан №168 сайлау учаскесіне келіп, республикалық референдумда дауыс берді. Спортшының айтуынша, мұндай маңызды саяси науқанда халықтың белсенді болуы мемлекет дамуы үшін маңызды.
Бүгін сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасадым. Осындай маңызды саяси науқандарға қатысу — әр азаматтың ел болашағына бей-жай қарамайтынын көрсетеді деп ойлаймын. Әрқайсымыз мемлекетіміздің дамуына қатысты бастамаларға пікірімізді білдіріп, белсенді болуымыз қажет, — деді Назым Қызайбай.
Спортшының айтуынша, халықаралық аренада ел намысын қорғаумен қатар, қоғам өміріндегі маңызды оқиғаларға азаматтық үн қосу да үлкен жауапкершілік.
Біз спортшылар халықаралық жарыстарда еліміздің намысын қорғап, көк туымызды биікте желбіретуге тырысамыз. Ал ел ішінде өтетін осындай маңызды күндері азаматтық позициямызды білдіріп, таңдау жасау да маңызды деп есептеймін. Сондықтан бүгін дауыс беру мен үшін үлкен жауапкершілік, — деді ол.
Ең оқылған:
