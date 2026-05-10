Пәкістанда полиция бекетіне жасалған шабуылдан үш полицей қаза тапты

Бүгiн 2026, 04:27
Reuters Бүгiн 2026, 04:27
Фото: Reuters

Пәкістанның солтүстік-батысындағы Банну қаласы маңында полиция бекетіне жасалған шабуыл салдарынан кемінде үш полиция қызметкері қаза тапты. Құрбандар саны артуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап.

Қауіпсіздік қызметінің өкілдері алдымен жарылғыш зат тиелген көлік полиция бекетінің жанында жарылғанын, кейін қарулы содырлардың аумаққа басып кіріп, полицейлерге оқ жаудырғанын мәлімдеді.

Полицияның дерегіне сәйкес, шабуыл кезінде бекетте 15 қызметкер болған. Жарылыс салдарынан нысан толықтай қираған.

Сондай-ақ шабуылдаушылардың дрондарды қолданғаны хабарланды. Оқиға орнына қосымша күштер мен жедел жәрдем бригадалары жіберіліп, Банну қаласындағы ауруханаларда төтенше жағдай режимі енгізілді.

Шабуыл үшін жауапкершілікті «Иттехад-ул-Муджахидин» қарулы тобы өз мойнына алды.

Сарапшылардың пікірінше, бұл оқиға Пәкістан мен Ауғанстан шекарасындағы қауіпсіздік жағдайының қайта ушығуына әсер етуі мүмкін. Исламабад бұған дейін Кабулды Пәкістан аумағына шабуыл жасайтын содырларды паналады деп айыптаған еді. Ал «Талибан» бұл мәлімдемелерді жоққа шығарып келеді.

