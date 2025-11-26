Пәкістан Ауғанстан аумағына шабуыл жасады: ондаған адам қаза тапты

Пәкістан әуе күштері Ауғанстанға әуе шабуылдарын жасап, бір уақытта үш шығыс провинциясына шабуыл жасап, он бейбіт тұрғынды өлтірді. Бұл туралы BAQ.KZ BILD басылымына сілтеме жасай отырып хабарлайды.
Пәкістанның Ауғанстан аумағына шабуылы жөнінде Талибан қозғалысының өкілі Сабихулла Муджахид X платформасында мәлімдеді.
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, Исламабадтан әлі ресми түсініктеме болған жоқ, бірақ Пәкістан әскерилері әуе шабуылдарын растады.
Көршілес екі ел арасындағы шиеленіс тез ушығып барады. Қазан айында қатты қақтығыстар басталды: Кабулдағы террористік шабуылдар туралы айыптаулардан кейін Талибан Пәкістанның шекара бекеттеріне шабуыл жасап, ауқымды шайқастарға әкелді.
Пәкістан Кабул Пәкістандағы бірқатар террористік шабуылдарға қатысы бар Талибан қозғалысының содырларын жасырып отыр деп мәлімдейді. Ауғанстан билігі мұны жоққа шығарады.
Жаңа шабуылдар Пәкістанның өзіндегі екі террористік шабуылдан кейін болды. Қараша айының ортасында Исламабадтағы жанкешті 12 адамның өмірін қиды. Бір күн бұрын Пәкістанның тағы бір қаласында, Пешаварда, үш сарбаз қаза тапты. Осыдан кейін Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Асиф Исламабадтың Ауғанстандағы нысандарға шабуыл жасайтынын мәлімдеді.
Кабул кек алуға уәде берді. Муджахидтің айтуынша, өз аспанын, аумағын және азаматтарын қорғау - елдің "заңды құқығы", ал Талибан "қажетті жауапты тиісті уақытта береді".