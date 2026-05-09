Өзбекстанда электромобиль иелеріне қуаттау шығынының бір бөлігі өтелуі мүмкін
Биылдан бастап жеке тұлғалар үшін электромобильдерді қуаттау шығындарын ішінара өтеу жүйесі іске қосылуы мүмкін. Егер қуаттау станцияларындағы 1 кВт/сағат электр энергиясының құны 300 сумнан (шамамен 12 теңге) асса, айырмашылықты мемлекет өтейді.
Бүгiн 2026, 08:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:45Бүгiн 2026, 08:45
77Фото: Repost.uz
Өзбекстанда электромобиль иелерінің көлік қуаттауға жұмсайтын шығындарының бір бөлігін мемлекет есебінен өтеу жоспарлануда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тиісті қаулы жобасын елдің Министрлер кабинеті қоғамдық талқылауға шығарды. Құжат "Өзбекстан – 2030" стратегиясын жүзеге асыру және Президент тапсырмаларын орындау аясында әзірленген.
Жобаға сәйкес, биылдан бастап жеке тұлғалар үшін электромобильдерді қуаттау шығындарын ішінара өтеу жүйесі іске қосылуы мүмкін. Егер қуаттау станцияларындағы 1 кВт/сағат электр энергиясының құны 300 сумнан (шамамен 12 теңге) асса, айырмашылықты мемлекет өтейді.
Өтемақы әр айдың 25-іне дейін электромобиль иелерінің банк карталарына Soliq мобильді қосымшасы арқылы аударылып отырады.
Сондай-ақ бұл төлемдерге салық салынбайтыны және азаматтардың қосымша табысы ретінде есептелмейтіні айтылған.
Ең оқылған:
- Алматыда таңғажайып жағдай: Келіншек жүкті екенін босанатын күні ғана білген
- Қазақстанда ең төменгі жалақы қашан өсетіні белгілі болды
- Қазақстан соғыс ардагерлеріне төлем көлемі бойынша ТМД-да көш бастап тұр
- "Сәлемдеме келді": Ақтөбеде алаяқтар тұрғынды несие алуға көндірмек болған
- Қазақ жігіті Лондонда мэр болып сайланды