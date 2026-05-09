  • Өзбекстанда электромобиль иелеріне қуаттау шығынының бір бөлігі өтелуі мүмкін

Биылдан бастап жеке тұлғалар үшін электромобильдерді қуаттау шығындарын ішінара өтеу жүйесі іске қосылуы мүмкін. Егер қуаттау станцияларындағы 1 кВт/сағат электр энергиясының құны 300 сумнан (шамамен 12 теңге) асса, айырмашылықты мемлекет өтейді.

Фото: Repost.uz

Өзбекстанда электромобиль иелерінің көлік қуаттауға жұмсайтын шығындарының бір бөлігін мемлекет есебінен өтеу жоспарлануда, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Тиісті қаулы жобасын елдің Министрлер кабинеті қоғамдық талқылауға шығарды. Құжат "Өзбекстан – 2030" стратегиясын жүзеге асыру және Президент тапсырмаларын орындау аясында әзірленген.

Жобаға сәйкес, биылдан бастап жеке тұлғалар үшін электромобильдерді қуаттау шығындарын ішінара өтеу жүйесі іске қосылуы мүмкін. Егер қуаттау станцияларындағы 1 кВт/сағат электр энергиясының құны 300 сумнан (шамамен 12 теңге) асса, айырмашылықты мемлекет өтейді.

Өтемақы әр айдың 25-іне дейін электромобиль иелерінің банк карталарына Soliq мобильді қосымшасы арқылы аударылып отырады.

Сондай-ақ бұл төлемдерге салық салынбайтыны және азаматтардың қосымша табысы ретінде есептелмейтіні айтылған.

