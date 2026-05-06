Өзбекстанның сыртқы қарызы рекордтық 82,2 млрд долларға жетті
Берешектің жалпы көлемі 82,2 млрд долларды құрап, бұл ЖІӨ-нің 55,8 пайызына тең болған.
Өзбекстанның жиынтық сыртқы қарызы 2025 жылы 82,2 млрд долларға дейін өсті, деп хабарлайды BAQ.KZ pressa.uz-ға сілтеме жасап.
Орталық банк корпоративтік қарыздардың рекордтық деңгейде көбейгенін және экспорттың 23 пайызға артқанын мәлімдеді.
Орталық банк ұсынған есепке сәйкес, өткен жылы елдің жиынтық сыртқы қарызы 18,1 млрд долларға ұлғайған. Бұл республика тарихындағы ең ауқымды өсім болып тіркелді. 2026 жылдың басына қарай берешектің жалпы көлемі 82,2 млрд долларды құрады, бұл ЖІӨ-нің 55,8 пайызына тең.
Көрсеткіштің өсуіне негізінен корпоративтік сектор үлес қосты: оның міндеттемелері 3,3 есе өсіп, 41,7 млрд долларға жетті. Ал мемлекеттік сыртқы қарыз біршама қалыпты өсіп, 40,5 млрд долларды құрады.
Қарыз жүктемесінің артуына қарамастан, экономиканың сауда теңгерімінде оң өзгерістер байқалған. Экспорттың айтарлықтай өсуі арқасында ағымдағы шот тапшылығы ЖІӨ-нің 3,9 пайызына дейін қысқарды. Алтын мен мыс бағасының қолайлы конъюнктурасы аясында шетелге жөнелтілетін өнімдердің жалпы көлемі 23 пайызға артып, 32,3 млрд долларға жетті.
Сонымен қатар, тікелей шетелдік инвестициялардың таза ағыны бір жарым есе өсіп, 4,4 млрд долларды құрады. Бұл шетелдік капиталдың өзбекстандық жобаларға деген қызығушылығы сақталып отырғанын көрсетеді.
Еске салайық, бұған дейін Өзбекстан экономикасы 2026 жылдың алғашқы үш айында 8,7 пайызға өскені хабарланды.
