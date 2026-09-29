«Өткен ғасырда қалып қойған»: Қазақстан армиясында не өзгереді? – Айдос Сарым
Қазақстан армиясын заман талабына сай жаңғырту үшін қандай өзгерістер қажет? Әскери басқару жүйесі қалай жетілдіріледі және сарбаздардың қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етілуге тиіс? Бұл туралы Құрылтай депутаты Айдос Сарым SarapSoz алаңында айтып берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сұхбат барысында әскери реформаның негізгі бағыттары, келісімшарттық армияға көшу мүмкіндігі, мобилизациялық жоспар және әскерге заманауи технологияларды енгізу мәселелері талқыланды.
Сондай-ақ дрондар, роботтандырылған жүйелер мен жасанды интеллектіні пайдалану, Маңғыстаудағы қайғылы оқиғадан кейін әскери қызметшілердің қауіпсіздігін күшейту және олардың отбасын мемлекеттік қолдау мәселелері сөз болды.
Қазақстан армиясы алдағы жылдары қандай болуы керек? Реформаның нақты нәтижесін қоғам қалай бағалайды? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын SarapSoz сұхбатынан көріңіз.
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