Отандық медициналық бұйымдар өндірісін дамытуға жағдай жасауымыз қажет – министр
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Астанадағы Халықаралық травматология және ортопедия ғылыми-өндірістік орталығына барып, онда сынықтар мен ауыр жарақаттарды емдеуге арналған отандық медициналық бұйымдардың сериялық өндірісімен танысты.
Кәсіпорында әмбебап ортопедиялық құрылғылар, сыртқы фиксация аппараттары, арнайы құралдар және травматология саласына арналған басқа да бұйымдар шығарылады. Өнімдер мемлекеттік тіркеуден өткен, ал кәсіпорынның әзірлемелері патенттермен қорғалған.
Ауыр жарақат туралы сөз болғанда, уақыттың әр минуты маңызды. Дәрігерде пациентке уақытылы көмек көрсету үшін қажетті барлық құрал болуы керек. Егер елімізде дәрігерлерімізге қажет, тіркелген, сапалы әрі қауіпсіз өнім шығарылса, біз мұндай өндірісті дамытуға жағдай жасауымыз қажет, – деп атап өтті ведомство басшысы.
Бүгінде Қазақстанда түрлі медициналық бұйымдар шығаратын 100-ден астам өндірістік алаң жұмыс істейді. Травматологияға арналған медициналық бұйымдарға ерекше көңіл бөлінеді. Отандық өндірісті дамыту медициналық ұйымдарды қажетті өнімдермен тұрақты қамтамасыз етуге және сыртқы жеткізілімдерге тәуелділікті төмендетуге де ықпал етеді. Бұл ретте медициналық өнімдерге қойылатын негізгі талаптар – олардың сапасы мен қауіпсіздігі. Сапардың қорытындысы бойынша министр медициналық ұйымдардың нақты қажеттіліктерін ескере отырып, травматологияға арналған отандық медициналық бұйымдар өндірісін кеңейту жөніндегі жеке жоспар әзірлеуді тапсырды.
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